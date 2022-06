Die Ehefrau und Mutter von zwei 24 und 20 Jahre alten Kindern hat das Abitur am Mariengymnasiusm in Papenburg abgelegt. Nach der Kindererziehung arbeitete sie mehrere Jahre als Bürokraft, davon fünf Jahre im Rahmen eines pädagogischen Modellvorhabens im Kreishaus. Seit 1984 unterrichtet sie ,,Bürokommunikation" im Bereich gewerblich-kaufmännische Fachrichtung an den Berufsbildenden Schulen in Papenburg. ,,Ich bin zwar erst Anfang dieses Jahres offiziell in die Partei eingetreten, doch schon seit Jahren ein Sympathisant von Bündnis 90/Die Grünen", betonte die Bürgermeisterkandidatin. Sohn Rainer Lisowski vertritt als Papenburger Stadtratsmitglied bereits die Interessen von Bündnis 90/Die Grünen.

Ingrid Liswoski befürchtet, dass die Landschaft mit immer mehr ,,Mastställen" belastet wird. Dieser gefährlichen Entwicklung müsse Einhalt geboten werden. Zudem befürchtet sie gefährliche Entwicklungen in der Gentechnik. Das Thema Emssperrwerk ist für sie hingegen durch. ,,Hier sollten wir auch nicht mehr nach karren", gab sie ihren Parteifreunden mit auf den Weg.

Stiefmütterlich behandelt würden zudem in Papenburg Themen der ,,Frauen- und Jugendpolitik". So gebe es keine Frauen- geschweige denn Mutter-Kind-Parkplätze in der Kanalstadt. ,,Dies ist in anderen Städten wie Leer schon lange gängige Praxis", moniert die 45-jährige. Für die Jugend müsste es in den jeweiligen Stadtteilen zudem mehr dezentrale Einrichtungen geben. Als Beispiel führt sie die Skater-Anlage am Jugendzentrum an.