Walker hat während seiner dreijährigen Tätigkeit fast in allen Fällen festgestellt, dass die neu gegründeten Unternehmen ihre ursprüngliche Geschäftsidee im Laufe der Zeit immer wieder verändert haben, um sich den Marktgegebenheiten optimal anzupassen und den Betrieb dadurch dauerhaft gut zu positionieren. Es gelte Marktnischen ausfindig zu machen und mit den eigenen Aktivitäten zu besetzen. Die wichtigsten Bausteine für die Zukunft des Unternehmens werden dabei in der Regel innerhalb der ersten drei Jahre nach der Gründung gelegt. Diese Zeitspanne bildet deshalb auch die Basis für das kostengünstige Leistungsangebot des Gründerzentrums der Stadt Papenburg.

Neben der grundsätzlichen Beratungsleistung beschränken sich die Leistungen des Gründerzentrums der Stadt Papenburg dabei nicht nur auf die schlichte Vermietung von Hallen- und Büroflächen. Es stehen vielmehr auch sehr praktische Angebote zur Verfügung, wie etwa ein Sitzungs- und Schulungsraum, technische Einrichtungen, wie Tageslichtprojektor, Flipchart, Beamer, Kopierer, Fax und Intemetzugänge. Ein besonderes Angebot liegt allerdings in der personellen Besetzung eines zentralen Sekretariats, das allen Gründungsfirmen zur Verfügung steht. Dieses Leistungskatalog mindert das finanzielle Risiko für Neueinsteiger.

Das Gründerzentrum der Stadt Papenburg kooperiert im Hinblick auf die Förderung von Unternehmensgründern mit verschiedenen Einrichtungen. Besonderes zu erwähnen ist hierbei die Emsland GmbH des Landkreises Emsland. Unter der Organisation der EL GmbH wurde ein spezieller Arbeitskreis initiiert, der landkreisweit die Aktivitäten rund um die Fragen der Existenzgründung koordiniert. Hierzu zählt auch die Durchführung sowie Bündelung und Veröffentlichung von Seminaren und Vortragsveranstaltungen. Diese Veranstaltungen werden regelmäßig durch Infoblätter und im Internet (www.emsland.de) bekannt gegeben.

Walker musste leider immer wieder feststellen, dass Firmengründungen, die ohne qualifizierte Ausarbeitung eines Geschäftsplanes erfolgen, meistens so schnell verglühen wie Sternschnuppen am Himmel. Es fehlt einfach die betriebswirtschaftliche Basis, um Zukunftsentscheidungen treffen zu können. Ein Kardinalsfehler vieler Firmengründer sei auch, dass sie zuerst ein Gewerbe anmelden und sich erst anschließend um Förderprogramms kümmern, auf die sie dann jedoch keinen Anspruch mehr haben. Auch Firmenchef Klaus-Dieter Oltmanns von ,,Fun4Kids" startet mit diesem ,,teuren Fehlstart" in die Selbständigkeit. Er hat vom Papenburger Gründerzentrum aus seine Aktivitäten permanent ausgeweitet und vertreibt nach dem Strickmuster von ,,Tupper-Verkaufspartys" in ganz Norddeutschland und über das Internet hochwertiges Spielzeug. Dabei will das Jungunternehmen noch in diesem Herbst als drittes Standbein ein eigenes Verkaufsgeschäft in der Papenburger Friederikenstraße eröffnen.

Für Unternehmer Bodo Gieger und seinen Bruder Hans Joachim stellt gerade das ,,Zentralbüro" im Gründerzentrum eine große Hilfe dar. Das Unternehmen hat sich auf die Algenbekämpfung in Gewässer und Moosbekämpfung in Rasen spezialisiert. Als nächstes plant die Firma ein Granulat zu produzieren, damit u.a. auch ,,für den Hausgebrauch" jeder dieses ,,intelligente Mittel" zur Bekämpfung von Boden- und Wasserproblemen im Handel erwerben kann.