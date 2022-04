Das Festprogramm beginnt am Freitag um 18.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Marienkapelle in Bieste. Um 20 Uhr beginnt die Jubiläumsfeier im Saal der Gaststätte „Zur Horneburg“. Am Samstag gestalten die Chöre um 17 Uhr die Messe auf Lage. Ab 19.30 Uhr ist ein Abendessen in der Gaststätte „zur Horneburg“ angesetzt.

Am Sonntag startet die traditionelle Groschenkirmes rund um die Kapelle nach der Messe mit einem Frühstück. Die Messe in der Kapelle beginnt an diesem Tag bereits um 8.30 Uhr, ebenfalls gestaltet von den beiden Chören.

Anschließend reisen die Sänger nach Vörden, um in der Messe in der St.-Paulus-Kirche um 10.15 Uhr ein weiteres Gastspiel zu geben. In allen Messen wird die „Festliche Singmesse“ von Siegfried Singer mit fünf Blechbläsern der Kreismusikschule Osnabrück zu Gehör kommen. Das Dirigat teilen sich Jan Groeger aus Polska Cereciew und Jubilar Figura.