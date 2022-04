Da aber ein großer Teil der GDL-Mitglieder aus den neuen Bundesländern stammt, fuhren die Züge des Emsland-Express zwischen Münster und Norddeich am Donnerstag weitgehend problemlos. Zumindest jeder zweite Zug fuhr planmäßig. Das große Chaos blieb aus.

Für die Schüler im Altkreis Lingen stellte die Emsländische Eisenbahn in den Morgenstunden Busse ab Salzbergen nach Lingen und Meppen zur Verfügung.

Pech hatte somit die 16-jährige Sabrina Borkert aus der Gemeinde Salzbergen. Die Schülerin der Berufsbildenden Schulen in Lingen hatte es am frühen Morgen zwar in den Bus ab Salzbergen nach Lingen geschafft, doch ihr Zug von Emden nach Münster um 12.04 Uhr ab Lingen fiel aus. Auch der Linienbus nach Emsbüren war schon abgefahren, '"'und nach Salzbergen fährt ja keiner'"', sagte sie gestern.

Deswegen hatte sie ihre Mutter angerufen: '"'Sie kommt ungern, weil der Sprit so teuer ist, aber es geht ja nicht anders.'"' Denn eine Stunde warten und hoffen, dass der nächste Zug dann kommt, schien Sabrina Borkert zu riskant.

Sie erzählte, dass sie dieses Jahr schon dreimal nicht zur Schule gewesen ist, weil die Ersatzbusse während des Streiks überfüllt waren und einmal sogar gar nicht erst kamen. '"'Das sind schon drei Fehltage nur wegen der Bahnstreiks'"', fasste sie zusammen.