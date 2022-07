Eine Szene aus einem schlechten Spielfilm? Nein, entstanden ist die Szenerie, die sich am Samstag in der evangelischen Kirche in Holthausen abspielte, im Kopf von Karl Heinz Scheidemann. Scheidemann ist Ausbildungsleiter des DRK Kreisverbandes Osnabrück-Stadt. Und bei der Szenerie handelte es sich nur um eine Übung.

„Eine solche Übung in einer Kirche gab es noch nicht, ich glaube sogar, in ganz Deutschland nicht“, sagt Scheidemann: „Irgendwie ist das wohl ein Tabu.“

Die Situation, mit der sich die zwei Dutzend freiwilligen DRK-Helfer konfontiert sahen, könnte allerdings wirklich passieren: Während einer Tauffeier in einer gerade renovierten Kirche verpufft beim Anzünden der Kerzen von Handwerkern im Altarraum vergessenes Lösungsmittel. Dabei werden 13 Kirchenbesucher schwer verletzt.

Aufgabe der Retter war es, die Verletzten nach allen Regeln der Kunst zu versorgen. Für einen erhöhten Schwierigkeitsgrad sorgte die ebenfalls simulierte Tatsache, dass auf der nahe gelegenen Autobahn ein Bus verunglückt war und deswegen weit und breit kein Rettungswagen aufzutreiben war.

Wo Verletzte sind, ist meist auch Blut. Und so sorgte Scheidemann mit Schminke, Brausepulver und Blut dafür, dass alles so echt wie möglich wirkte. Echt war zumindest das Blut, wenn auch kein menschliches: „Das ist Rinderblut. Kunstblut ist irgend so ein Gedöns. Das kommt für mich nicht infrage.“ Und wofür ist das Brausepulver? „Wenn man das in das Blut schüttet, schäumt es so schön auf. Wie bei einer echten Platzwunde.“

Auch wenn nicht alles völlig perfekt lief – Funklöcher hier, eine vergessene Sanitätertasche und eine missverstandene Anweisung dort – war Scheidemann zufrieden: „Es lief alles ruhig ab.“ Und außerdem müssten die jungen Leute ja lernen: „Wenn ich eine Frage nicht verstanden habe, kann ich sie nicht beantworten. Wenn ich einen Auftrag nicht verstanden habe, kann ich ihn nicht ausführen.“