Beim Versand von Dateien per E-Mail ist jedes Byte weniger mehr. Wer in Boliden wie WinZip, WinACE, Squeeze oder ZipMagic investiert, schießt aber oft mit Kanonen auf Spatzen. Einen Vorteil haben die modernen Komprimier-Programme aber ohne Zweifel: Sie sind einfach zu bedienen. Wer noch unter DOS mit den diversen Packern gearbeitet hat, lernte fast zwangsläufig kryptisch anmutende Befehle auswendig – nachdem zunächst eine Quelle für die Packprogramme gefunden war. Rund ein gutes halbes Dutzend Formate gab es, vom relativ verbreiteten PKZIP bis hin zu eher selten anzutreffenden Varianten wie ZOO – alle mit ganz speziellen Vor- und Nachteilen. Tools wie "shez" lieferten Anfang der 90er Jahre immerhin eine Benutzeroberfläche für die private Packersammlung und ersetzte die ellenlangen Befehlszeilen durch einen kurzen Tastendruck. In den vergangenen Jahren hat sich das ZIP-Format zum Quasi-Standard in der Computer-Welt gemausert. Wer also eine Datei komprimieren und verschicken möchte, ist mit einem ZIP-Archiv auf der sicheren Seite. Ebenfalls noch anzutreffen ist das ACE-Format. Genau wie ZIP ermöglicht ACE selbst entpackende Archive.