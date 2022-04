Über den Erwerb der „LED-Wall“ herrschte im Rat vom Grundsatz her Einvernehmen. Kontrovers diskutiert wurde allerdings die Standortfrage. Mehrheitlich (10 Ja-, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen) votierte der Rat dafür, die Großbildleinwand mit ihrem 5,3 Meter breiten und 3 Meter hohen Display auf dem ersten Marktplatz zu installieren.

Die Kritiker des Standorts machten ihre Ablehnung vor allem daran fest, dass die großformatige Anlage „den Marktplatz zerschneidet“, wie es Inge Lemmermann (SPD) ausdrückte. Ihrer Ansicht nach stehe das Projekt auch den Planungen für die Neugestaltung dieses Zentrumsbereiches entgegen. Daran anknüpfend, plädierte Anne Behnen (UWG) für einen „diskreteren Standort“. Dieser biete sich im Bereich des sogenannten zweiten Marktplatzes an.

Gemeindedirektor Günter Wigbers: „Das Aufstellen der Großbildleinwand ist sicherlich ein mutiger Schritt.“ Das moderne Medium solle aber nicht versteckt, sondern als „innovatives Alleinstellungsmerkmal für Sögel“ in bester Lage positioniert werden.

Die Geschäftswelt am Marktplatz unterstütze die Wahl dieses zentralen Standorts, knüpfte Adolf Jelges (CDU) an. Für einen „Testlauf“ könne sich kein besserer Platz finden. Das unterstrich gleichfalls CDU-Fraktionsvorsitzende Gitta Knipper. Im Übrigen solle die Platzierung der Anlage auf dem ersten Marktplatz in absehbarer Zeit einer Prüfung unterzogen werden. Bei dieser würden die Ergebnisse der Akzeptanz betrachtet und gegebenenfalls die Frage des Standorts erneut auf die Tagesordnung kommen.

Die Anschaffungskosten für die „LED-Wall“ liegen dem Vernehmen nach bei rund 70000 Euro. Die Großbildleinwand, die täglich im Betrieb sein wird, soll nach Darstellung der Verwaltung, Bürgern sowie Gästen der Gemeinde Informationen mit lokalem und überregionalem Inhalt vermitteln. Darüber hinaus könne sie als Werbeinstrument der heimischen Wirtschaft sowie für touristisches und kulturelles Marketing genutzt werden.