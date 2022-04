«Herbie» war jedoch nicht an Bord. Im Anschluss gab der 54-Jährige aber eine «interaktive» Pressekonferenz im Haus der Kulturen der Welt. Sie war auch im Web zu sehen. «Schiffsverkehr» erscheint an diesem Freitag. Es ist Grönemeyers 13. Studioalbum.

Grönemeyer sprach über die Arbeit an dem Album, das zum Teil in Stockholm entstand, und trug am Flügel einige der neuen Songs vor. Wer wollte, konnte die Show im Internet über einen Live-Stream sowie bei einigen Radiosendern verfolgen. «Für mich sind Schiffe immer so ein Gefühl von Freiheit», erklärte Grönemeyer den Albumtitel.

Die erste Single-Auskopplung, nach der das Album benannt ist, wurde bereits Anfang Februar veröffentlicht. Der Song mit Rock- und Elektronik-Elementen schaffte es aus dem Stand in die Top 10 der deutschen Charts. Am 24. März stellt Grönemeyer die Single in Berlin beim Deutschen Musikpreis Echo vor. Ende Mai geht er dann auf Stadiontournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Grönemeyer ist einer der erfolgreichsten deutschen Sänger. Seine Alben wie «4630 Bochum» oder «Mensch» verkauften sich millionenfach, mehrfach gewann der Künstler den Musikpreis Echo. Grönemeyer machte sich auch als Schauspieler einen Namen, etwa in Wolfgang Petersens Antikriegsfilm «Das Boot» (1981).