Der Richterspruch sei im Ergebnis nicht überraschend, erklärte Bechtluft in Übereinstimmung mit den Landräten der Kreise Emsland und Leer, Hermann Bröring und Bernhard Bramlage. Als erfreulich stuften die kommunalen Spitzenvertreter ein, dass die Überführung von Kreuzfahrtschiffen der Meyer Werft über die Ems in die Nordsee weiterhin möglich und der Fluss als Bundeswasserstraße nicht infrage gestellt worden sei. „Mit dem Entscheid der Luxemburger Richter können wir leben“, hieß es übereinstimmend.

Damit „liegt hier unserer Einschätzung nach ein Eingriff in das kommunale Selbstverwaltungsrecht vor“, unterstrichen übereinstimmend die Landräte Bröring und Bramlage sowie Bürgermeister Bechtluft. Möglicherweise werde man anstreben, den Fall dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorzulegen. Das könne einschreiten, wenn die EU offenkundig ihre Zuständigkeiten überschreite und die Identität des Grundgesetzes berührt werde. Zu den verfassungsrechtlich garantierten Prinzipien zähle die Planungshoheit der Kommunen in Deutschland. In Sachen der gemeindlichen „Selbstverwaltungsgarantie“, die der Europäische Gerichtshof nach Auffassung der kommunalen Spitzenvertreter in seinem Urteil nicht entsprechend gewürdigt hat, wird denn auch noch Klärungsbedarf gesehen.