Grenze überwunden 11.08.2008, 22:00 Uhr

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres in Nordrhein-Westfalen am gestrigen Montag verbindet jetzt ganzjährig – also zukünftig auch in den NRW-Schulferien – die neue Buslinie 461 der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Süd (VOS) den südlichen Landkreis mit der Stadt Versmold.