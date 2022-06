Ermittler im Dschungel von Peru auf der Suche nach Opfern. FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Grausiger Verdacht: Menschen ermordet, Fett verkauft 20.11.2009, 12:43 Uhr

Eine Gangsterbande in Peru hat möglicherweise Dutzende von Menschen ermordet, um deren Fett zu verkaufen. Vier Tatverdächtige seien bereits festgenommen worden, sagte der leitende Polizeigeneral Eusebio Félix Murga am Donnerstag in Lima.