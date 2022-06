Zu Beginn seiner ungewöhnlichen Gratulationstour an einem Neujahrstag überraschte Remme Amalia Korel, die gestern 80 Jahre alt wurde, mit seinem Besuch. Zum 85. Geburtstag machte Remme Hellmut Watermann und Otto Schuster, dem Remme vor wenigen Jahren bereits zur goldenen Hochzeit gratuliert hatte, seine Aufwartung.

Der Ortsbürgermeister überreichte jeweils im Namen der Stadt Bramsche einen Strauß Blumen, eine Geburtstagskarte sowie zwei Flaschen Traubensaft.

Pech hatte Remme beim vierten Jubilar, der an seinem 80. Wiegenfest nicht zu erreichen war. Die vorliegende Adresse war nicht mehr aktuell. Trotzdem versuchte Remme alles, den Mann ausfindig zu machen und das zugedachte Geschenk zu übergeben. Selbst Nachfragen bei Nachbarn und sogar bei der Polizei brachten keine Hinweise auf seinen jetzigen Aufenthaltsort. Obwohl die Suche am Ende erfolglos war, nahm es Remme mit Humor: „So kann man die Zeit an Neujahr auch rumkriegen.“

Der Bramscher Ortsbürgermeister gratuliert in diesem Monat noch 26 anderen Senioren zum Geburtstag. Remme legt sehr großen Wert darauf, an den Geburtstagen persönlich bei den Leuten vorbeizukommen. Ihm mache es wahnsinnig viel Spaß, mit den Menschen zu plaudern – „vor allem dann, wenn sie Geschichten aus alten Zeiten erzählen“.