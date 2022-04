Hauptkommissar Robert Dieckmann (Jürgen Schmidt) entpuppte sich umgehend als Besserwessi wie aus dem Bilderbuch. In dieser Folge noch als ,,Leihbulle" von Hamburg nach Schwerin beordert, machte er als Gastgeschenk erst einmal eine ,,Strukturanalyse". Das klang verdächtig nach Rationalisierungsplänen, und selbst der überkorrekte Hinrichs konnte sich da die spitze Bemerkung nicht verkneifen, ob denn die Polizei ,,jetzt auch an die Börse" gehe.

Der Fall, den die beiden zu lösen hatten, entwickelte sich indes von einer Ausbrecherjagd zur grandiosen Kommunalpolitik-Posse. Hart gesottene Krimi-Fans werfen dem NDR-,,Polizeiruf" mitunter vor, etwas mit den genreüblichen Versatzstücken zu knausern. Das stimmt. Und das ist auch gut so. Wieder einmal behielten die satirisch-ironischen Elemente die Oberhand. Und obwohl es diesmal sogar eine Leiche gab, stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Mord handelte.

Die Folge ,,Die Macht und ihr Preis" lebte vor allem von den bis in die Nebenrollen stark besetzten Charakteren. Exmusterknabe" Oliver Korittke als Ausbrecher, Alexander May in der Rolle des windigen Kommunalpolitikers Lacleur und natürlich der zu hundert Prozent korrekte Hinrichs, der schon mal auf ein Glas Wein verzichtet, ,,denn ich bin mit dem Fahrrad da". Da passte dann auch der Neue mit seiner komisch wirkenden Überheblichkeit hervorragend in die Besetzungsliste. Auch wenn Dieckmann zum Schluss andeutete, doch lieber in Hamburg seinen Dienst zu versehen - er kommt wieder. Jede Wette.