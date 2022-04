Nicole, haben Sie eigentlich noch Ihre Auftrittsklamotten vom Grand-Prix-Sieg in Harrogate?Ja, die sind im Moment allerdings im Haus der Deutschen Geschichte in Leipzig für die dortige Schlager-Ausstellung. Die hatten angefragt, ob ich ihnen das Kleid und die Gitarre zur Verfügung stellen könne. Das habe ich mir dann hoch versichern lassen. Und ich wollte Gitarre und Kleid erst gar nicht hergeben, aber auf Drängen – auch von Dieter Thomas Heck – habe ich mich dann überreden lassen. Es ist ja auch ein Teil der deutschen Musikgeschichte.

Gibt es zu Hause bei Ihnen eigentlich einen Raum für besondere Utensilien?Ja, es gibt ein Nicole-Zimmer. Da sind die ganzen Preise aufgebahrt (lacht). Die Gold- und Platinplatten hängen an der Wand. Auch viele Erinnerungsfotos mit Kollegen oder mit Persönlichkeiten aus der Politik. Und ich schaue mir alles immer wieder gerne an, denn ich bin nicht der Typ, der die Sachen einmottet und auf den Speicher stellt. Wenn ich Muße habe, gehe ich durch diesen Raum und erinnere mich an manche Geschichten und emotionale Momente zurück. Wie zum Beispiel auch an die allerletzte ZDF-Hitparade im Jahre 2000, die ich Gott sei Dank gewinnen durfte. Ich habe die Hitparade mit einem Sieg und sehr vielen Tränen begraben. Neben Harrogate war das einer meiner bewegendsten Momente in der Karriere.

Und was machen Sie dann damit?Das Kleid bekommt dann wieder meine Puppe an. Ich habe daheim eine Schaufensterpuppe, die im Moment ein anderes Kleid trägt.

Zurück zu den erwähnten Pseudo-Managern. Die kamen nach dem Grand-Prix-Sieg doch sicher in Scharen auf Sie zu.Ja natürlich. Es wurde mir auch aus dem musikalischen Umfeld geraten, mich einem Manager anzuvertrauen. Damals hat das alles noch mein Vater gemacht, aber immer in Rücksprache mit mir. Ein Manager ist doch immer bestrebt, sein „Pferdchen, das er im Stall hat“, loszuschicken, dass es so viel Kohle wie möglich eintrabt.

Sie mussten damals ja auch wieder zurück in die Schule. War da normaler Unterricht noch möglich?Eher nicht. Ich war sechs Wochen beurlaubt. Das ist in der Oberstufe schon eine ganze Menge. Ich kann mich noch erinnern, dass ich im Flieger meine Aufgaben gemacht habe – zwischen den Auftritten. Ich wollte unbedingt mein Abitur machen, ich bin nun mal eine Kämpferin.

Noch einmal zurück zum 24. April 1982 in Harrogate. Haben Sie noch Erinnerungen an den Morgen danach?Ja. Es war sehr spät geworden. Wir haben noch gefeiert, und es war mindestens halb fünf am Morgen. Und um halb acht hatte ich das erste Interview.

Mit Ihrem damaligen Produzenten Ralph Siegel hatten Sie auch eine enge Verbindung. Der hat aber keine Manager-Funktion übernommen?Nein. Er hatte mir auch dazu geraten. Aber selbst ihm habe ich gesagt, dass ich das nicht mache.

Warum haben Sie sich 2004 musikalisch von ihm getrennt?Das war eigentlich gar nicht vorgesehen. 24 Jahre Zusammenarbeit legt man nicht einfach so zur Seite. Aber 2004 war der Vertrag ausgelaufen. Brancheninterne Menschen wissen, wann ein Künstler wieder zu haben ist. Das war eine Zeit, in der ich gemerkt habe, dass ich viel mehr Lieder für die Seele brauchte. Genau in dieser Zeit hat mich Armin Pertl angerufen. Der besitzt die Fähigkeit, sich in Künstler hineinzudenken. Er hat mir das Konzeptalbum „Alles fließt“ geschickt. Das war Gold in meinen Händen und eine tolle Herausforderung für mich.

War Ralph Siegel sauer?Er war natürlich nicht sehr begeistert. Ich war sein musikalisches Kind und Teil seiner Familie. Ich habe bei ihm gewohnt. Wenn ich in München aufgenommen habe, brauchte ich nur zwei Etagen höher zu fahren, dann war ich in meinem eigenen Apartment. Wir sind heute nach wie vor befreundet.

Wie oft denken Sie darüber nach, wieder mit einem eigenen Song beim Grand Prix anzutreten?(lacht) Jedes Jahr wird das thematisiert. Ich habe nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, zumal ich die letzten zehn Jahre genau beobachtet und festgestellt habe, dass das einfach nicht mehr mein Wettbewerb ist. Da geht Qualität zulasten von Quote, der kürzeste Rock gewinnt gegen die bessere Stimme.

Das hat bei den „No Angels“ überhaupt nicht geklappt...Stimmt. Man muss aber auch an dem Abend fit sein und richtig intonieren. Den Schuh müssen sie sich anziehen. Das habe nicht nur ich gesagt.

Würden Sie denn ohne Wenn und Aber sagen, nie wieder beim Grand Prix anzutreten?Wenn, dann höchstens als Songschreiberin. Selbst nicht mehr. Ich hätte damals zum Beispiel ein echtes Problem gehabt, wenn ich gegen „Lordi“ verloren hätte. Den Song fand ich gar nicht mal schlecht, aber das war doch nicht mehr so richtig ernst zu nehmen. Das hat mir ein bisschen wehgetan, dass da solche Fratzen plötzlich vorne landen.

Zum Familienleben: Spricht Sie eigentlich jemand mit Frau Seibert an?Zu Hause bin ich Nicole. Das ganze Dorf ist per Du. Da kennt mich jeder. Ich gehe genauso in den Supermarkt oder zur Post wie jeder andere. Ich backe auch den Kuchen für den Sportverein, ich bin in der Dorfgemeinschaft voll integriert.

Irgendwie schauen alle erstaunt, wenn ich denen erzähle, dass Sie im kommenden Jahr schon Silberhochzeit feiern. Wo haben Sie damals Ihren Mann kennengelernt?(lacht) 1978 beim Feuerwehrfest in meinem Heimatdorf.

1984 haben Sie mit 20 geheiratet. Viele haben Sie doch bestimmt gewarnt, bloß nicht so jung zu heiraten.Ja. Und auf meinem nächsten Album 2009 gibt es auch eine kleine Abrechnung mit den Leuten, die das damals prophezeit haben. Ich habe ein Lied geschrieben und mich an jede Einzelheit von damals erinnert.

Wie werden Sie die Silberhochzeit feiern?Wie werden sehr wahrscheinlich nach Kapstadt fliegen und uns auf dem Tafelberg noch einmal für 25 Jahre die Ehe versprechen.

Kurz zu den „bunten Blättern“: Bei der Geburt Ihrer zweiten Tochter sollen einige einfach ein Baby als Fotomontage auf Ihrem Arm gezeigt haben...Das stimmt, und das haben sie auch öfter gemacht, weil ich gesagt hatte, dass meine Kinder nicht zu verkaufen seien. Dann wurde behauptet, dass meine zweite Tochter behindert sei. Natürlich war sie gesund. Wenn meine Töchter alt genug sind, sollen sie selbst entscheiden, ob sie mit auf ein Foto wollen.

Zurück zu Ihnen: In den vergangenen Jahren war immer mal zu lesen, dass Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Karriere zu beenden.Manchmal vermisse ich das musikalische Verständnis in den Redaktionen. Die sind so festgefahren in ihren Formaten, dass sie keine Neuerungen zulassen. „Alles fließt“ zum Beispiel war ein innovatives Album, aber viele Redakteure wollten es nicht zulassen. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Dann bleibe ich lieber zu Hause und konzentriere mich auf meine Familie. Da gab es mal eine Phase, in der ich ein Jahr lang nichts gemacht habe. Das Jahr hat mir gutgetan. Ich habe Freunde eingeladen und einfach entspannt, um dann festzustellen, mich doch wieder auf meinen Namen zu besinnen. Aufgeben ist nicht. Die Bestätigung hole ich mir aus der Post, die ich bekomme. Oder eben bei Live-Konzerten.

Womit wir bei Ihrer aktuellen Tournee sind. Sie waren lange nicht auf Tour...Fünf Jahre.

Genau. Weil Sie mit den Preisen für Ihre Eintrittskarten nicht einverstanden waren?Stimmt. Ich war erschrocken, wenn ich auf den Eintrittskarten die Preise gelesen habe. Ich kenne meine Kalkulation und musste mich fragen, wo das ganze Geld hingeht. Die Veranstalter haben Beträge draufgeschlagen, bei denen ich keinen Einfluss mehr hatte. Das hat mich total genervt. Ich habe jetzt mindestens eine Preiskategorie unter 30 Euro im Angebot, unter Umständen mit Vorverkaufsgebühren. Die Leute haben nun das Gefühl, dass Sie sich eine Karte für ein besonderes Erlebnis leisten können. Das ist auch machbar, weil wir ohne Riesenband und Riesentechnik auftreten. Das heißt nicht, dass das Programm dadurch wertloser wird.

Sondern?Das Gegenteil ist der Fall. Diese Tour ist die Königsklasse. Mehr geht nicht. Ich biete 100 Prozent handgemachte Musik – mit drei Kollegen.

Nicolewird am 25. Oktober 1964 in Saarbrücken geboren – als Tochter von Marliese und Siegfried Hohloch. Mit zwei Schwestern und einem Bruder wächst Nicole in der Gemeinde Nohfelden (in der Nähe von Saarbrücken) auf. Bereits als Siebenjährige tritt sie bei Schul- und Betriebsfesten auf. 1981 nimmt sie Ralph Siegel unter Vertrag. Mit ihrer ersten Single „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“ schafft sie zwar sofort den Sprung in die Hitparaden, mit dem Titel scheitert sie allerdings bei der Vorausscheidung zum „Grand Prix d’Eurovision de la Chanson“ 1981. Ein Jahr später brechen alle Dämme. Mit dem Lied „Ein bisschen Frieden“ gewinnt sie am 24. April 1982 den Grand Prix im britischen Harrogate. Anschließend führt sie mit diesem Song in ganz Europa wochenlang die Hitlisten an. In den folgenden Jahren schreibt ihr Siegel weitere preisgekrönte Hits, in der ZDF-Hitparade landet sie regelmäßig auf Platz eins. 2004 will sie sich beruflich neu orientieren – weg von Siegel, hin zu Armin Pertl. Nicole ist seit dem 18. August 1984 mit ihrer Jugendliebe Winfried Seibert verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter (Marie-Claire, Joëlle).