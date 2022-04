Das Jubiläumsprogramm beginnt um 15 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche. Das Motto lautet '"'Gottes Botschaft weitersagen'"'. Die Messe gestalten Diözesanfrauenseelsorger Ulrich Beckwermert - bis vor einigen Jahren Pfarrer der Hunteburger Dreifaltigkeitsgemeinde - sowie Pastor Dr. Bernhard Stecker.

Es schließt sich ein Empfang im Pfarrheim an. Nach einer Kaffeetafel stehen unter anderem Grußworte auf dem Programm. So wird Agnes Meyer, Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaften im Dekanat Ostercappeln, einen Vortrag halten und sich mit der Rolle und der Bedeutung der kfd auseinander setzen.

Eine Fotoausstellung informiert über die Aktivitäten der verschiedenen Gruppen der St.-Marien-Gemeinde. Der Kinderchor St. Marien wird die Gäste musikalisch unterhalten.

Zu Gast am Dienstag sind neben den Bad Essener Mitgliedern und Delegationen der kfd aus Schwagstorf und Ostercappeln übrigens auch Pastorin Elfriede Siemens sowie der Frauenkreis der evangelisch-lutherischen St.-Nikolai-Gemeinde und Ann Bruns, die Gleichstellungsbeauftragte.

Aus Anlass des runden Geburtstags hat ein Arbeitskreis eine Festschrift erstellt, die am Dienstag präsentiert werden soll. Die kleine Chronik gibt auch einen Einblick in Geschichte der Bad Essener Frauengemeinschaft in den vergangenen fünf Jahrzehnten.