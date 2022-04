Jeroen Krabbé hat KGB-Männer in Bond-Filmen gespielt und war in einem Bibel-Mehrteiler als Teufel zu sehen. Weihnachten wechselt der Hollywood-Star aus Holland auf die Seite der Guten: In dem Kinofilm „Albert Schweitzer“ spielt der 65-Jährige den Afrika-Arzt und Menschenfreund. Im Interview spricht der aus einer jüdischen Familie stammende Atheist über Schweitzers Re li gio si tät und sucht eine Antwort auf die schwierige Frage nach Gott in einer grausamen Welt.

Herr Krabbé, wie kamen Sie zu Albert Schweitzer?

Ich bin mit ihm aufgewachsen. In meiner Kindheit war er der berühmteste Mensch der Welt. Er hatte den Stellenwert eines Nelson Mandela. Unbegreiflich, dass er nach seinem Tod so aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden konnte. Man sollte meinen, dass auch Mandela in zwei Generationen noch bekannt sein wird. Was geblieben ist: sein Gesicht, das zur Ikone geworden ist. Erschwert das Ihre Arbeit? Das war eine enorme Hilfe. Ich hatte die Gelegenheit, mich vor dem Dreh gründlich einzulesen. Und als ich dann zum ersten Mal in Kostüm und Maske war – da war die Figur auf einmal vollständig vorhanden. Schweitzer ist stark aus seinem Glauben heraus motiviert. Haben Sie sein Buch über Jesus gelesen? Ja, und ich fand es ziemlich altmodisch, sprachlich. Es liest sich schwer. Das Eigenartige an ihm ist: Am Ende seines Lebens schrieb er nicht mehr viel über Religion, auch nicht über Gott als Person oder als Kraft. Er schrieb über die Kraft der Natur und fand das Religiöse in dem, was ihn umgab. Er hat seine religiöse Seite in seine Lebensweise gebracht, in seine Philosophie der „Ehrfurcht vor dem Leben“.

Ist sein Leben unter den Armen, sein Heilen der Kranken nicht eine Form der Nachfolge Christi? Doch. Er hat allerdings nie Wasser in Wein verwandelt. Es gibt eine wunderbare Szene in dem Film, wo er eine Parallele anspricht, ohne sich mit Jesus zu vergleichen. Er denkt darüber nach, was für ein Mensch Jesus war und wen er geliebt hat. Da identifiziert Schweitzer sich mit einer gewissen Einsamkeit von Jesus. Seine Liebe nicht mit Einzelnen zu teilen, sondern mit der ganzen Menschheit, führt in eine Art der Isolation. Darin erkannte Schweitzer sich selbst. So, wie Sie es formulieren, klingt es kaum noch religiös. Wenn man wie Schweitzer sehr gut Bach spielt und dann auch noch auf der Orgel, wenn man seine Musik durchdringt und Bücher über ihn schreibt, dann bringt das ein tiefes Empfinden für das Religiöse mit sich, das nichts mehr mit Kirche und Gebet zu tun hat. Ich meine ein Gefühl der Verbundenheit mit den Menschen, der Natur, dem Leben. Sein Nachdenken über die Natur hat Schweitzer ins Philosophische gewendet. Am Ende seines Lebens erwähnt er Gott nicht mehr. In einer Szene spricht Ihr Schweitzer über die Afrikaner wie ein Vater über seine Kinder. Das wäre heute ein Fauxpas. Das müssen Sie aus der Zeit heraus begreifen, in der diese Sicht ein Fortschritt war. In den 1910er-Jahren hat sich niemand in der westlichen Welt für die Schwarzen interessiert – außer den Missionaren, die ihre Seelen retten wollten, indem sie Katholiken aus ihnen machten. Schweitzer ging in erster Linie als Arzt nach Afrika. Seine Gottesdienste, zu denen er sonntags einlud, kamen erst an zweiter Stelle.