Der Trainer hat es diesmal so schwer wie noch nie», erklärte der Münchner Angreifer am Tag vor dem ersten Gruppenspiel am Samstag in Lwiw gegen Portugal in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Zwar habe er verfolgt, «dass in den Zeitungen längst zu lesen war, dass die Entscheidung über den Platz im Sturm zugunsten von Miro gefallen ist», bemerkte Gomez: «Für mich ist das nicht so klar - und für den Trainer auch nicht, so hat er es mir jedenfalls gesagt. Das gibt mir Hoffnung.»