Zur gut besuchten Hegeringversammlung im Gasthof Hense in Baccum konnte Hegeringleiter Hugo Düing neben Bernward Abing auch den Jägerschaftsvorsitzenden August Feldmann sowie den stellvertretenden Kreisjägermeister Bernd Schumacher willkommen heißen.

In seinem Rückblick erinnerte Hugo Düing an die Ferienpassaktion, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit seit einigen Jahren sehr erfolgreich durchgeführt werde. Auch im Berichtsjahr hätten sich wieder viele Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren eingefunden, um gemeinsam mit den Jägern ein Stück Natur und die Aufgaben der Jagd praktisch zu erleben. Die Ferienpassaktion für dieses Jahr sei für den 14. August bereits terminiert.

Ein Blick in den Streckenbericht für den Hegering Lingen stimme ihn zuversichtlich, ging Düing auf einzelne Wildarten ein. Beim Rehwild habe es eine leichte Zunahme gegeben, allerdings sei der Anteil an Fallwild mit 43 Prozent viel zu hoch. In der Hegeschau wurden einige kapitale Rehtrophäen präsentiert. Den '"'Bronzebruch'"' überreichte Hugo Düing an Karl Albers (Brockhausen); mit Silber wurde L. Niemann geehrt und für die stärkste Trophäe erhielt Albert Grote aus Holthausen den '"'Goldenen Bruch'"'

In der turnusmäßig anstehenden Neuwahl wurden Schriftführer Heinz Strieker und Kassenwart Bernd Lenger einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

In seinem Vortrag machte Bernward Abing am Beispiel des 1200 Hektar großen und von 28 Jägern bejagten Heimatreviers in Neuenkirchen bei Osnabrück deutlich, dass man mit relativ geringem finanziellen Aufwand, aber mit Ideen und Kreativität die Niederwildbesätze im Revier positiv beeinflussen könne.

In dem Revier mit 65 Prozent Acker- und 25 Prozent Grünlandanteil sowie relativ wenig Wald kamen im letzten Jagdjahr 613 Fasanen und 192 Hasen zur Strecke. Wichtig sei die konsequente Bejagung der Prädatoren.