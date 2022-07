Dieses Mal war Bad Essen als Standort ausgewählt, und ein bis auf den letzten Platz gefüllter Saal im Kurhotel Höger zeigte bereits bei Beginn das hohe Interesse an dem Thema. In seiner Begrüßungsansprache wies Bürgermeister Günter Harmeyer darauf hin, dass der Bereich Tourismus/Gesundheit/Handel einen hohen Stellenwert in der Gemeinde hat, der sich auch in der Anzahl der Arbeitsplätze in diesem Wirtschaftsbereich niederschlage. Nicht zuletzt deshalb seien Außenwerbung und Marketing auch wichtige Themen vor Ort, um die sich in guter Zusammenarbeit Gemeindeverwaltung, Gewerbeverein sowie Kur- und Verkehrsverein mit einem vielfältigen Angebot unterschiedlicher Veranstaltungen das ganze Jahr über einsetzten.

Vor dem gemischten Publikum aus Gemeindeverwaltungen des gesamten IHK-Bereichs Osnabrück-Emsland, Mitgliedern des Gewerbevereins Bad Essen und Vertretern aus Städten wie Bad Münder, Schüttorf oder Bremen berichtete anschließend Gerald Schmidt als stellvertretender Vorsitzender aus dem Leben des Gewerbevereins Bad Essen, der aktuell 113 Mitglieder aus Handel, Industrie, Handwerk und Dienstleistungen zählt.

Als erster Gastredner des Abends stellte Hannes Hagen aus Haren die vielfältigen Projekte vor, mit denen es der Ort an der Ems geschafft hat, nicht nur die lokale Bevölkerung, sondern auch das Umland für Events und größere Veranstaltungen zu mobilisieren. Seit 2002 gehören nicht nur Musiktage, Open-Air-Veranstaltungen, Public Viewing bei größeren Sportereignissen, Straßenfeste, Märkte oder Volksläufe zum Programm der Initiative „Haren City aktiv“, sondern auch weitere Einzelveranstaltungen, die teilweise in Kooperation mit Vereinen vor Ort ausgerichtet werden.

Anschließend sprach Ewald Telsemeyer vom Schaustellerverband Weser Ems e.V. aus Osnabrück über die große Bedeutung von Volksfesten als Bewahrern von Tradition und als Schöpfern von Emotion.

Immerhin besuchten mehr als 178 Millionen Menschen in Deutschland jährlich ein Volksfest. In einer anderen Zahl seien es 63 Prozent der Bevölkerung, die ein Volksfest besuchten – übrigens nicht eingerechnet die Weihnachtsmärkte, die gesondert betrachtet würden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Kirmes- und Jahrmarktbesuchs betrage drei Stunden, wobei noch zu erwähnen sei, dass vor allem jüngere Menschen zu den Besuchern dieser Veranstaltungen zählten. „Hier ist des Volkes wahrer Himmel, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein“, zitierte er Johann Wolfgang Goethe mit dem Hinweis darauf, dass Volksfeste und Veranstaltungen immer schon die Gefühle der Menschen angesprochen und bewegt hätten.