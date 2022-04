Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Glückseligkeit durch Wasser 01.06.2003, 22:00 Uhr

Wasser – Ein Menschenrecht – Arte 20.45 Uhr Gespenstisch sieht es aus unter der Oberfläche des Sees. Die Kamera fährt vorbei an Grabsteinen, die ein Halbmond ziert. Da liegt ein Schuh. An einem ertrunkenen Aprikosenbaum ist auf seinem Sinkflug ein altes Radio hängen geblieben. Wo heute der mächtige Birecik-Stausee das Euphrat-Tal für sich einnimmt, lebten bis 2001 vorwiegend kurdische Dorfgemeinschaften. Sie mussten weichen vor dem ehrgeizigsten Investitionsprojekt in der Geschichte der Türkei.