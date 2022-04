Polizeisprecher Brian Montague zufolge war der Schauspieler und Star der Serie «Glee» bei seinem Tod am Samstag in einem Hotelzimmer im kanadischen Vancouver allein. Fremdverschulden sei ausgeschlossen.

«Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen, dass der Tod von Cory Monteith etwas anderes war als ein höchst tragischer Unfall», hieß es in der Mitteilung der Gerichtsmediziner. Weitere Details, etwa über die Menge der Drogen im Körper des 31-Jährigen, sollen erst nach Abschluss der Untersuchungen bekanntgegeben werden.

Der Kanadier Monteith war vor allem mit seiner Rolle als High-School- Herzensbrecher in der Musical-Comedy- Fernsehserie «Glee» bekannt geworden. Privat kämpfte er seit vielen Jahren mit seiner Drogensucht.

Der Schauspieler war auch privat mit seiner «Glee»-Kollegin Lea Michele zusammen, die beiden galten als TV-Traumpaar. Über ihren Sprecher teilte Michele am Dienstag laut «People.com» mit, dass sie zusammen mit Monteiths Familie um den Schauspieler trauere. «Sie unterstützen sich gegenseitig, während sie diesen schweren Verlust zusammen durchmachen», zitierte das Promi-Portal aus der Mitteilung.

Mehrfach hatte Monteith in Interviews offen über seinen Kampf gegen die Drogensucht gesprochen und erst im April einen mehrwöchigen Aufenthalt in einer Entzugsklinik hinter sich gebracht. Schon als 19-Jähriger habe er «alles» an Drogen genommen, sagte Monteith einmal in einem Interview. «Ich habe Glück, dass ich noch am Leben bin.»