Hamburgs Paolo Guerrero verfängt sich zwischen Havard Nordtveit (r) und Tony Jantschke (l). FOTO: Archiv Vermischtes Gladbach hält sich auf Relegationsplatz 14.05.2011, 16:54 Uhr

Borussia Mönchengladbach muss nachsitzen, ist aber nicht unzufrieden mit der Zusatzschicht in der Fußball-Bundesliga. Mit dem 1:1 beim Hamburger SV verteidigten die Rheinländer Platz 16 und treten nun am 19. und 25. Mai in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten an.