Gigaset streicht 375 Stellen: Jede fünfte Job weg 14.08.2012, 14:57 Uhr

Der Telefonhersteller Gigaset streicht 375 Jobs, die meisten davon am Standort Bocholt in Nordrhein-Westfalen. Wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte, fallen dort rund 270 Stellen weg, 75 Arbeitsplätze sollen in München und 30 im Ausland abgebaut werden.