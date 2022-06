Die Story läuft in der Vereins-Chronik sogar unter „Magic Moments“: Damals kamen die Hessen 30 Kilometer vor Ludwigsburg nicht weiter, wussten sich aber zu helfen: Fünf Spieler „enterten“ mit Genehmigung des Fahrers einen VW Golf, der neben den Gießenern im Stau stand, und nahmen einen Waldweg von der Autobahn herunter. Pech nur, dass Korbjäger James Shields bei einem hektischen, aber bitter nötigen Tankstopp Super statt Diesel einfüllte. So blieb das Fahrzeug wenige Kilometer später stehen. Die fünf Spieler joggten in die Halle, traten deutlich nach dem offiziellen Spielbeginn an und gewannen mit Unterstützung der später eintreffenden Spieler sogar mit 74:62. Ludwigsburg legte jedoch Protest ein und bekam am Grünen Tisch Recht.

Dieses Mal war Gießen auf der Autobahn A6 50 Kilometer vor Ludwigsburg in einen Stau geraten, aus dem es kein Entrinnen gab. „Es tut uns wahnsinnig Leid, was heute passiert ist: Zum einen für die Leute in Ludwigsburg, die in die Halle gekommen sind, um ein tolles Spiel zu sehen, zum anderen für unsere Fans. Das ist für alle Beteiligten ganz bitter“, sagte Gießens Sportdirektor Jens Gelhaar und beteuerte: „Wir sind zu einer Uhrzeit in Gießen losgefahren, die normalerweise reicht, um rechtzeitig anzukommen.“

Einer Verschiebung der Begegnung auf 20.30 Uhr stimmten die Ludwigsburger nicht zu. Kurz vor 20.00 Uhr und rund 30 Kilometer vor der Rundsporthalle drehten die Gießener deshalb wieder um und machten sich auf den Rückweg. Für die 46ers hat der Spielausfall noch eine Folge: In der Tabelle wird das Team mit einer „Sternchenwertung“ belegt. Im Vergleich zu anderen punktgleichen Mannschaften wird Gießen von sofort an schlechter platziert.