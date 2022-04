CVJM-Sekretär Lücking, Bünde, stellte zusammen mit Jungen und Mädchen aus Bünde-Südlengern im Gemeindehaus der St.-Nikolai-Gemeinde Bad Essen diese Arbeit vor. „TEN-SING“-Mitarbeiter machen Musik, wie sie die heutige Jugend schätzt. Also keine Choräle, sondern fetzige Rock-, Rap- und Pop-Rhythmen bestimmen das Singen und Tanzen. Wobei nicht verschwiegen wird, dass hier junge Christen etwas darbieten! Die Jugendlichen aus Südlengern waren teilweise bereits mit 14 Jahren zu dieser Arbeit gestoßen. In speziellen Work-Shops, die der CVJM überregional anbietet, wurden sie zu Chorleitern, Choreographen, Bühnenbildnern, -technikern usw. ausgebildet.

Recht schnell waren die Jungen und Mädchen in der Lage, die erworbenen Kenntnisse an interessierte Jugendliche weiterzugeben. Ziel ist, innerhalb eines Jahres eine Art Musical einzustudieren, wobei die Teilnehmer ihre ganz speziellen Kenntnisse und Talente einbringen können. Die „TEN-SING“-Gruppe Südlengern führt ihre Musicals inzwischen vor großem Publikum auf: bis zu 1000 Personen kommen zu den Aufführungen.

Die Delegation der „TEN-SING“-Gruppe stellte ihre Arbeit Mitgliedern des „Fördervereins für evangelische Jugendarbeit in Bad Essen e. V.“ vor. Der Förderverein beabsichtigt nämlich, sich dem CVJM anzuschließen. In diesem Falle gäbe es wieder einen CVJM-Verein Bad Essen. Vielen älteren Einwohnern ist die Arbeit des CVJM aus der Vergangenheit noch in guter Erinnerung.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bad Essen hofft, dass die Jugenddiakonin Ulrike Neuland in Absprache mit Bad Essener Schulen dort möglicherweise im kommenden Jahr eine solche „TEN-SING“-Arbeit im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften anbieten kann. Entsprechende Anträge zur Durchführung eines solchen Projektes sind gestellt, müssen aber noch entschieden werden. Der Förderverein würde ein solches Projekt sehr begrüßen. Einmal, weil es eine sicherlich für viele Jugendliche interessante Alternative zu den bereits bestehenden Angeboten der evangelischen Jugendarbeit darstellte. Zum anderen erhofft man, dass so die Jugendarbeit einem wesentlich breiterem Publikum bekannt würde.Das ist besonders in Hinsicht auf das Spendenaufkommen wichtig.

Schließlich wird ja die Jugenddiakonin zurzeit ausschließlich aus Beiträgen der Fördervereinsmitglieder und Spenden finanziert. 30000 Euro müssten eigentlich in einem Jahr aufgebracht werden, aber nur gut die Hälfte dieses Betrages kamen im vorigen Jahr zusammen. Wenn also die Jugendarbeit durch die Diakonin in Bad Essen keine Episode bleiben soll, müssten die Spenden reichlicher fließen beziehungsweise neue Mitglieder für den Förderverein (demnächst CVJM Bad Essen) gewonnen werden. Nähere Auskünfte dazu können unter Telefon 6517 (Pastor Haasis) oder 1718 (Vorsitzender des Fördervereins, Chr. Stegmann) eingeholt werden.

Kirchengemeinde und Förderverein hoffen jedenfalls auf das verstärkte Engagement der Bad Essener Bevölkerung. Ein fetziges „TEN-SING“-Musical könnte vielleicht schon Ende nächsten Jahres zeigen, dass solche Spenden bestens angelegt sind. Die Teilnehmer des Informationsabends machten jedenfalls begeistert bei den Song- und Showeinlagen mit. So bekamen alle einen Vorgeschmack auf die vielen Möglichkeiten, die die „TEN-SING“-Arbeit bietet.