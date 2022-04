Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Gezielter Muskelaufbau lindert die Beschwerden 17.02.2002, 23:00 Uhr

„Fibromyalgie“, ein schwieriges Wort. Dahinter verbirgt sich die Bezeichnung einer (keineswegs seltenen) Krankheit. Die Betroffenen leiden unter Schmerzen an fast allen Körperteilen, besonders betroffen ist die Wirbelsäule. Der Beginn der Krankheit ist in der Regel schleichend und unauffällig. Die Tücke liegt in der Vielfalt der Symptome. Eine Folge ist oft auch, dass sich Betroffene zurückziehen, weil sie sich nicht verstanden fühlen. Dank der Rheumaliga konnten in Bad Essen ein Geprächskreis und eine Sportgruppe gegründet werden.