Auf ca. 200 000 DM bezifferte Schütte die Kosten für die Anschaffung neuer Software für die Datenverarbeitung. "Angesichts der gestiegenen Anforderungen an diesen Leistungsbereich, insbesondere an das Kassenwesen, das in den kommenden Jahren mehr kaufmännisch ausgerichtet werden soll, werden die Kosten bereits in diesem Jahr, mehr aber noch in den kommenden Jahren ganz erheblich steigen", prognostizierte der Stadtdirektor.

Der Vermögensetat wird bei den Verrentungen von Grundstücksverträgen um 34 000 DM entlastet, da zwei Verträge ausgelaufen sind. Zur Finanzierung der Erweiterung des Kinderspielkreises Flechum können neben dem Zuschuss des Landkreises Emsland in Höhe von 100 000 DM als Anteil aus der Konzessionsabgabe Windpark weitere 100 000 DM veranschlagt werden. Beim Straßenbau wurde der Haushaltsansatz für den Ausbau des Baugebietes "Lindenstraße" von 1,1 Millionen DM um 1,06 Millionen DM gekürzt, wobei der Anteil aus Erschließungsbeiträgen bei 550 000 DM liegt. Die haushaltsplanmäßige Besserstellung liegt damit bei 510 000 DM.

Ein anteiliger Zuschuss in Höhe von 300 000 DM wurde für die Erweiterung der Kläranlage vorgesehen. Der Restbetrag von 1,1 Millionen DM wird vom Land 2001 ausgezahlt. Besondere Bedeutung hat der Unterabschnitt "Grundvermögen". Bisher waren 800 000 DM als Einnahme aus dem Verkauf von Grundstücken eingeplant. Dieser Ansatz kann um weitere 800 000 DM auf 1,6 Millionen DM angehoben werden. Im Gegenzug werden statt der ursprünglich veranschlagten 450 000 DM für Grundstückserwerb zusätzlich 1,2 Millionen DM für mögliche größere Ankäufe vorgesehen.

Von einer gegenüber dem Frühjahr bei der Etatverabschiedung verbesserten Gesamtsituation der Stadt Haselünne sprach CDU-Fraktionsvorsitzender Herbert Holtwessels. Allerdings seien Tatsachen wie der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen "keineswegs zufriedenstellend". Unter Hinweis auf die Aufwendungen für die Jugendarbeit wies er die in den letzten Tagen in Presseveröffentlichungen laut gewordene Kritik der SPD zu diesem Thema zurück. Er wehrte sich gegen ein dadurch entstehendes "Negativimage, das so nicht stimmt". Gerade für die Jugendarbeit würden jährlich erhebliche Gelder bereitgestellt.

Die von der SPD vorgeschlagene Aufhebung der Veränderungssperre für den Bereich an der Lähdener Straße beurteilte er mit Blick auf den "ohnehin schon benachteiligten Stadtkern" als problematisch. Hier müsse die Entwicklung insbesondere hinsichtlich der Ansiedlung innenstadtrelevanten Sortiments "sehr vorsichtig betrieben werden".