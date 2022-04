Umgehend wurde die Ortsfeuerwehr Lintorf alarmiert. Schon bei der Anfahrt erkannte der Einsatzleiter lodernde Flammen, die aus dem Dachstuhl schlugen. Weitere Kräfte aus den Ortsfeuerwehren Dahlinghausen, Hördinghausen, Rabber, Brockhausen und Bad Essen/Eielstädt/Wittlage wurden alarmiert. Unter schwerem Atemschutz drangen mehrere Trupps zum Innenangriff des Dachstuhls, der in voller Ausdehnung in Flammen stand, vor. Die Drehleiter aus Bad Essen wurde in Stellung gebracht. Eine auf dem Dach angebrachte Photovoltaikanlage musste abgeschaltet werden, um eine Gefährdung der Brandbekämpfer auszuschließen.