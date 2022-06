Weihbischof Theodor Kettmann feierte in der Kapelle des Ludwig-Windthorst-Hauses einen Gottesdienst. Die neue Niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, Mechthild Ross-Luttmann, hielt den Festvortrag. Die feste Überzeugung von Ludwig Windthorst, dass staatliches Handeln nachrangig nach Eigenvorsorge und Selbst- bzw. Nächstenhilfe bleiben müsse, griff Weihbischof Theodor Kettmann in seiner Predigt auf. Er verwies sowohl auf entsprechende Aussagen von Propheten und Evangelisten als auch auf aktuelle Stellungnahmen des Papstes, wonach die Behauptung, Gott zu lieben zur Lüge werde, wenn man sich der Nächstenliebe verschließe.

Dass das Programm von Windthorst heute ebenso aktuell ist wie zu seiner Zeit, belegte die Ministerin mit zahlreichen Zitaten des Zentrumspolitikers, der das Soziale als eine "furchtbar ernste Frage" bezeichnet habe. Sie bedauerte, dass man in der Vergangenheit auf entsprechende Probleme zu oft nur mit Geld reagiert habe, anstatt Reformen in die Wege zu leiten: "Bedauerlich ist auch, dass Reformen oft eher als Bedrohung, denn als Chance betrachtet werden. Gelingen können Erneuerungen allerdings nur dann, wenn man die Menschen sowohl von ihrer Notwendigkeit als auch von der Tatsache, "dass es in der Praxis gerecht zugeht", überzeuge.

Mit Nachdruck trat die Politikerin für eine Stärkung der Familie ein. Die Familienpolitik werde die Zukunft der Gesellschaft entscheidend beeinflussen. Und sie fügte hinzu: "Eine Gesellschaft ohne Kinder hat keine Zukunft."

Kritische Anmerkungen kamen von Landrat Hermann Bröring, der beklagte, dass der Staat seine Mittel noch immer nicht effizient genug einsetze. Zudem vermöge der Staat nur dann zu sparen, wenn er auch seine eigenen Programme auf den Prüfstand stelle.