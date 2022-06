Die beiden Autoren nähern sich der Geschichte durch Geschichten: Sie haben Zeitzeugen interviewt, die an den Demonstrationen und Streiks vor 50 Jahren beteiligt waren – auf der einen oder der anderen Seite. Ob Arbeiter und Angestellter, Lehrer oder Student, Volkspolizist oder Sowjet-Soldat: Sie alle schildern ihre persönlichen Erlebnisse. Es sind Momentaufnahmen eines Tages, der sich auch mit dem Abstand von 50 Jahren in kein historisches oder weltanschauliches Korsett zwängen lässt. Dafür verlief der ,,Volksaufstand“ in der DDR zu uneinheitlich.

Die neunzigminütige Dokumentation widmet sich nicht allein den Ereignissen in Berlin-Ost, sondern geht ausführlich auch auf die Proteste in der Provinz ein. Was geschah in Bitterfeld, Halle und Magdeburg, in Jena, Görlitz und Rathenow? Bei ihrer akribischen Recherche sind die Filmemacher auf Schicksale gestoßen, die – abseits der Vorgänge in der Hauptstadt – für immer durch den 17. Juni geprägt wurden. Spürbar wird die Spontaneität der Geschehnisse: Wie ein Flächenbrand breitete sich der Protest in mehr als 500 Städte und Ortschaften aus. Soziale schlagen dabei rasch in politische Forderungen um – vor allem nach freien Wahlen.

Erstmals öffentlich gezeigt werden Bilder von den Vorgängen in Leipzig – der Film eines DEFA-Kameramanns lagerte Jahrzehnte auf einem Dachboden. Ähnlich erging es den Aufnahmen einer Fotografin aus Halle, die ebenfalls erst kürzlich wieder auftauchten. Bemerkenswert an diesen Dokumenten ist, dass die protestierenden Menschen selbstbewusst, ja fröhlich wirken: Lächelnde Gesichter, Frauen und Männer, die in die Kamera winken – es ist ein optimistischer, gewaltloser Aufmarsch, der sich aus allen Teilen der Bevölkerung zusammensetzte. ,,Wir wollten endlich unsere Meinung sagen“, bringt es einer der Zeitzeugen auf den Punkt, ,,mehr nicht.“

Der Film fügt verschiedenste Episoden zu einem Bild zusammen, über das der Zuschauer selbst urteilen kann. Einer Wertung enthalten sich die Autoren, die Zitate und Ausschnitte allerdings sprechen für sich.