Das letzte Wort hat jetzt das Oberwaltungsgericht in Lüneburg. Es muss in zweiter Instanz urteilen, ob durch den Umbau des Neumarkttunnels die Nutzungsrechte der Bergmannschen Grundstücksgesellschaft an dem unterirdischen Durchgang verletzt worden sind.

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte in erster Instanz im Oktober dem Kläger Bergmann Recht gegeben. Er besitzt zwei Geschäftshäuser mit unmittelbarem Anschluss an den Tunnel, nämlich das Haus Sportarena und das Neumarkt-Carrée. Die unterirdischen Eingänge baute die Theodor-Bergmann-Grundstücksgesellschaft auf eigene Kosten. Die Stadt gewährte dem Unternehmen in einem Vertrag von 1970 deshalb Sondernutzungsrechte im Tunnel für 40 Jahre, also bis 2010. Damit glaubte Bergmann die unterirdischen Zugänge und die Verbindung zwischen den Häusern langfristig gesichert zu haben. Als Entgelt für das Sondernutzungsrecht zahlte das Immobilienunternehmen 4082 Mark monatlich. 1991 wurde die Laufzeit um zehn Jahre bis 2020 verlängert und eine Vorauszahlung vereinbart. Die Summe: 125000 Mark. Theodor Bergmann spricht von rund einer Million Mark, die sein Unternehmen in den Neumarkttunnel investiert habe.

Mit dem Umbau des Tunnels ist die Verbindung zwischen den beiden Häusern gekappt. Der Ratsbeschluss, der diesem Umbau zugrunde liegt, war nach Einschätzung des Verwaltungsgerichts Osnabrück fehlerhaft. Um die Rechte Bergmanns zu sichern, muss die Stadt auf Beschluss des Gerichts einen mindestens zwei Meter breiten und etwa 50 Meter langen Tunnel im Tunnel bauen. Gegen diese Entscheidung legte die Stadt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein und nahm gleichzeitig Verhandlungen mit Bergmann auf.

Solange die Parteien verhandelten, ließ das Oberverwaltungsgericht die Sache ruhen. Nach dem Abbruch der Gespräche werde sich das Gericht zunächst durch '"'einen Berg von Ratsunterlagen arbeiten müssen'"', wie Gerichtssprecher Jürgen Rettberg gestern sagte. Die Stadt wolle damit nachweisen, dass die Ratsentscheidung juristisch korrekt gewesen sei.

Der zuständige Senat werde sich den Tunnel vor Ort ansehen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Mit einem Urteil ist frühestens im Sommer zu rechnen, wie der Gerichtssprecher meint. Beim OVG gelte die Faustregel: '"'Beschwerdesachen dürfen nicht länger als sechs Monate dauern.'"'