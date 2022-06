Das Eilverfahren könnte in eine neue Runde gehen: Anwalt Gresbrand hat bereits eine Beschwerde formuliert und an die nächsthöhere Instanz, in diesem Falle das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, geschickt.

Das Hauptverfahren zur Riehemann-Klage gegen die Ablehnung seines Bauantrages geht weiter seinen rechtlichen Gang. Das Osnabrücker Verwaltungsgericht prüft nun detailliert, ob das Nein zu den Marktkaufplänen korrekt ist. Den Bauantrag hatte der Landkreis Osnabrück als Genehmigungsbehörde mit Verweis auf die Festsetzungen des Bebauungsplans abgelehnt. Für die Inhalte des B-Plans ist wiederum die Gemeinde Wallenhorst zuständig. In dem baurechtlichen Regelwerk steht unter anderem, dass in dem Bereich, der zum Gewerbegebiet gehört, zwar Einzelhandel erlaubt ist, aber ausschließlich in einem Garten- und Baumarkt. Das so genannte innenstadtrelevante Sortiment ist an dieser Stelle nicht zulässig. Hintergrund: Läden sollen sich in den Ortszentren ansiedeln und nicht auf der grünen Wiese.

Anwalt Gresbrand unterstrich gestern den Durchhaltewillen seines Mandanten: "Das ziehen wir durch." Der Wallenhorster Bürgermeister Ulrich Belde war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.