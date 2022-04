Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Gericht gibt dem Landkreis Recht 16.02.2005, 23:00 Uhr

Es hört sich kompliziert an und ist auch nicht ganz einfach zu verstehen: Bei der Auseinandersetzung um die Errichtung eines Hähnchenmaststalles am Twasweg in Ellerbeck/Linne hat das Verwaltungsgericht Osnabrück in einem Verfahren um Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes entschieden, dass der Landkreis "voraussichtlich zu Recht" das von der Gemeinde Bissendorf versagte Einvernehmen zu dem Projekt hergestellt hat. Bürgermeister Guido Halfter will nun entsprechend reagieren.