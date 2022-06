Zur Jahreshauptversammlung konnte Schlattmann zahlreiche Rüdemänner und -frauen im Gasthaus Zum Berge in Schepsdorf willkommen heißen. "Besonders freue ich mich, dass unser Gründungs- und Ehrenmitglied Helmut Thiel an der Versammlung teilnehmen kann", galt der besondere Gruß des Vorsitzenden dem verdienten Mitglied.

Den letzten Tätigkeitsbericht als JGV-Vorsitzender nutzte Ferdinand Schlattmann zu einem Rückblick auf 25 Jahre Vereinsgeschichte, die er als Vorstandsmitglied habe begleiten dürfen. "Damals war die Welt für uns Jagdhundeführer noch in Ordnung", stellte Schlattmann mit Blick auf die heute oftmals sehr reglementierte Arbeit für eine außerordentlich wichtige Aufgabe des Jagdhundes "vor und nach dem Schuss" fest. Vor 25 Jahren sei es sicherlich nicht nur eine "heile Welt" gewesen, man habe aber nicht alles so verkniffen gesehen wie heute.

Der JGV Emsland habe sich in den 25 Jahren immer bemüht, die Arbeit mit dem Jagdhund im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch nach außen hin deutlich zu machen. Gern erinnere er sich an die Dreharbeiten für einen Lehrfilm, der es bis hin zu internationaler Beachtung gebracht habe.

Die wichtigste Aufgabe des JGV Emsland sei es nach wie vor, brauchbare Jagdhunde auszubilden und diese Brauchbarkeit in entsprechenden Prüfungen nachzuweisen. Einige Highlights im Prüfungsgeschehen seien beispielsweise die Emsland-Schweißprüfung anlässlich des 25-jährigen Bestehens und die 50-Jahr-Feier im Jahr 2000 auf dem Hof Nordhoff in Engden in Verbindung mit einer großen Schweißprüfung gewesen. Dank sagte der scheidende Vorsitzende in dem Zusammenhang allen Mitgliedern, die sich ehrenamtlich im Dienst des Jagdhundewesens eingebracht und ihren Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung geleistet hätten.

Über die aktuelle Arbeit informierte der langjährige Obmann für das Prüfungswesen. Im Jahr 2003 absolvierten 21 Hunde die Verbandsjugendprüfung (VJP), wovon 20 Hunde bestanden; 16 Hunde nahmen an der Herbstzuchtprüfung (HZP) teil, von denen 14 Teilnehmer bestanden. Die "Meisterprüfung", die VGP bestanden sieben von zehn Kandidaten. Zudem wurden zwei "Bringtreueprüfungen" erfolgreich absolviert.

Stefan Voskors aus Beesten wurde zum Verbandsrichter ernannt, und Jan Hildebrand aus Emsbüren-Elbergen darf künftig als Sonderrichter-Schweiß fungieren.