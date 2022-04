Die Kunstkritiker waren nach der ersten großen Ausstellung des damals 27-jährigen Georges Braque im November 1909 in der Galerie des Kunsthändlers Daniel-Henry Kahnweiler irritiert. Braques Malerei löste weder Begeisterung noch Entrüstung aus. Heute gehört der Maler, der vor 50 Jahren, am 31. August 1963, im Alter von 81 Jahren in seiner Pariser Wohnung starb, zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts und Mitbegründern des Kubismus.