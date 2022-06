Durchaus stolz zeigte sich Kruse darauf, dass es ,,in so kurzer Zeit gelungen ist", das Projekt zu verwirklichen. Dabei zielte der Landvolkgeschäftsführer sowohl auf das Plan- und Genehmigungsverfahren sowie auch auf die Bauzeit ab. Der erste Spatenstich für das 7,2 Millionen teure Werk war Anfang September erfolgt.

Gute Arbeit abgeliefert zu haben bescheinigte Georg Kruse dem beauftragten Generalunternehmen, der Hese Umwelt GmbH aus Gelsenkirchen. Die Firma habe in die Erstellung der Anlage in erster Linie hiesige Betriebe eingebunden. Dabei habe sich gezeigt, dass die emsländischen Firmen den anspruchsvollen Aufträgen in hervorragender Weise hätten gerecht werden können. ,,Wir gehen guten Mutes in die Produktion", betonte Kruse.

Getragen wird die Biogasanlage von der Biogasanlage Werlte GmbH & Co.KG. Für eine Beteiligung als Kommanditisten konnten 110 Landwirte vorrangig aus der Samtgemeinde Werlte gewonnen worden. Ebenfalls eingebunden sind mit Anteilen die Oldenburger EWE sowie die Hese Umwelt GmbH. Aus dem Kreis der Kommanditisten wurden 30 Prozent der Investitionssumme als Eigenkapital beigesteuert, der übrige Teil wurde über den Kreditmarkt finanziert.

Aus dem Betrieb der Anlage könne ein Imagegewinn für die Landwirtschaft resultieren, werde die Gülle doch weitgehend geruchsfrei behandelt. Ebenfalls die Restprodukte, flüssige, geruchsarme Gülle sowie Dünger in kristalliner Form, zielten in diese Richtung. Pilotcharakter komme dem Werlter Projekt ferner dahingehend zu, dass man hier die ,,Totalaufbereitung" der Gülle erproben wolle. ,,Ende kommenden Jahres dürften wir soweit sein", sah Kruse den Weg vorgezeichnet. Das eröffne dann weitere wirtschaftliche Möglichkeiten, könnte der feste Dünger doch bundesweit als ,,wertvoller Rohstoff" vertrieben werden.

Neben der Gewinnung von Strom über zwei Blockheizkraftwerke mit einer Leistung von 2,5 Megawatt, die in das Netz der EWE eingespeist würden, fällt zusätzlich Abwärme an. Hier steht als Abnehmer die Kommune bereit, um Sporthalle und Schwimmbad zu beheizen. Ebenfalls das Schulzentrum in Werlte könnte in den Genuss der Fernwärme kommen. Anfang kommenden Jahres, so kündigte Kruse an, dürften die Leitungen für die Wärmelieferung bereit stehen.