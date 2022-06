Für den Generalvikar ist Arbeit mehr als reiner Geldverdienst. Sie sei auch eine Möglichkeit zur Sinnerfüllung. Paul nannte den Einsatz von Müttern und Vätern, aber auch das ehrenamtliche Engagement. Der Generalvikar sieht bereits erste konkrete Ansätze zu einer neuen Sozialkultur, in der freiwillige und ehrenamtliche Leistungen erbracht werden, die man bis jetzt allzu zu schnell vom Staat erwartete. Selbsthilfegruppen, Bürgerbewegungen und Nachbarschaftshilfe führten auch dazu, "Vereinsamungen und soziale Kälte zu überwinden".

Eindringlich warnte er davor, die Wertehierarchie weiter auf den Kopf zu stellen, getreu dem Motto: "Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind." In München stünden jedem Kind bereits fünf Autos gegenüber. "Es ist eine skandalöse Tatsache, dass über eine Million Kinder von Sozialhilfe leben", ergänzte Paul. Dies sei die Folge einer verfehlten Familienpolitik. Nur langsam setze sich die Erkenntnis durch, dass die Entscheidung für Kinder und zu einer Familie zwar eine sehr persönliche Angelegenheit, aber trotzdem keine Privatsache sei.

"Im Bistum Osnabrück bemühen wir uns zurzeit, der Umbruchsituation der Kinder und Familie gerecht zu werden", so der Generalvikar. Kindergärten sollen zu Kompetenzzentren für Familien entwickelt werden. Landrat Hermann Bröring kündigte ebenfalls Familienzentren mit neuen Betreuungszeiten und -formen im Emsland an.

Unterdessen teilte CDU-Kreisvorsitzender Bernd Busemann den aktuellen Diskussionsstand zur FFH-Richtlinie mit: "Ich prognostiziere, dass die Europäische Union weder den Emsseitenkanal in Dörpen noch den Emsabschnitt zwischen Papenburg und Leer unter Schutz stellen wird." Es komme jetzt darauf an, die wirtschaftlichen Konditionen für ein "Ems-Schutzgebiet" zwischen Leer und Emden möglichst großzügig auszuhandeln. Zudem kündigte Bröring für April die Gründung einer "Emsachse" an. In dieser Interessenvertretung mit einer Geschäftsstelle in Papenburg sind Ostfriesland sowie die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim vertreten.