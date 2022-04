Wann es Alarm geben würde, wussten die angehenden Feuerwehrleute natürlich nicht. Jede Gruppe machte sich zunächst mit den Gerätschaften in dem jeweiligen Fahrzeug vertraut. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurden Spiele veranstaltet. Dann schallte plötzlich ein Signal durch das Feuerwehrhaus mit der Lautsprecherdurchsage: „Einsatz für die Jugendfeuerwehr Ostercappeln – Personensuche – Diepenauer Straße.“ Die Jugendlichen liefen sofort zu ihrem Fahrzeug, legten die Einsatzkleidung an und besetzten die Fahrzeuge. Die Gruppenführer meldeten an die im Feuerwehrhaus eingerichtete Leitstelle über Funk „Ausfahrt“.

Die Feuerwehr wurde schon von einem Elternpaar an einem Waldgebiet in Schwagstorf erwartet. Einsatzleiter Robin Mühl informierte sich bei den Eltern genau über die Lage: „Zwei Kinder wurden im Wald vermisst. Wegen der Dunkelheit und der Nachtkälte sind die Eltern in großer Sorge.“ Der Einsatzleiter rief anschließend die drei Gruppenführer zu sich, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Dann hieß es: „Absitzen – Einsatzstelle absichern – Beleuchtung aufbauen – mit Handscheinwerfern ausrüsten!“ In einer langen Reihe wurde Aufstellung genommen. Dann gab der Einsatzleiter den Befehl: „Suchkette vor!“ Nach mehreren Suchvorgängen konnten die vermissten Personen schließlich gefunden und den Eltern übergeben werden. Große Erleichterung herrschte bei den Eltern, aber auch beim Einsatzleiter Robin Mühl, der noch am Einsatzort gegenüber der Presse erklärte: „Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Die zwei vermissten Kinder wurden nach rund einer Stunde gefunden. Eine Person war am Fuß verletzt und musste mit der Trage aus dem Wald getragen werden. Die andere verängstigte und leicht unterkühlte Person befand sich auf einem Baum und wurde mit der Leiter gerettet. Es war sehr schwierig, in dem dichten und teils dornigen Gestrüpp mit der Suchkette voranzukommen. 20 Kräfte im Einsatz.“ Nachdem per Funk eine Lagemeldung an die Leitstelle gegeben wurde, rückten die Fahrzeuge wieder zum Feuerwehrhaus Ostercappeln ein.

Inzwischen war es auch schon 23 Uhr, und Nachtruhe war angesagt. So richtig konnte noch keiner schlafen. Die Erlebnisse bei der Personensuche im Wald waren immer noch Gesprächsstoff. Aber dann gab es um 1.15 Uhr erneut Alarm: „Auslösung Brandmeldeanlage – Krankenhaus Ostercappeln.“ Dann hieß es: Raus aus dem Schlafsack, rein in die Einsatzkleidung. Geschwind waren die Fahrzeuge besetzt. Kurz bevor die Löschfahrzeuge das Feuerwehrgelände verlassen wollten, kam über die Leitstelle die Rückmeldung: „Fehlalarm!“ Nach dem Einrücken gab es dann doch Zeit zum Schlafen.

Als dann um 5.30 Uhr die Jugendfeuerwehr zu einem Containerbrand gerufen wurde, waren sogar die Jugendbetreuer erstaunt und beeindruckt, wie schnell die Jungen und Mädchen aufgestanden waren und einsatzbereit in den Fahrzeugen saßen. Mittels Feuerlöscher und Schnellangriff war der Brand schnell unter Kontrolle. Nach dem Frühstück gab es wiederum einen Einsatz. Die Feuerwehr wurde zu einer technischen Hilfeleistung gerufen. Beim Reifenwechsel war der Wagenheber abgerutscht. Dadurch wurde eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Mit dem Hebekissen wurde das Fahrzeug angehoben und die Person befreit.

Bei der Vorbereitung des Mittagessens packten alle mit an. „Wichtig ist auch, dass die Jugendlichen aus den Ortschaften Venne, Ostercappeln, Hitzhausen und Schwagstorf Gemeinschaft und Kameradschaft erfahren und auch lernen, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Michael Ahlert.