04.08.2001, 22:00 Uhr

Ihre letzte ordentliche Vorstandssitzung durfte die noch amtierende SPD-Bezirksvorsitzende Inge Lemmermann am Samstag in ihrer Heimat in Sögel leiten. Dabei stand die Vorbereitung des SPD-Bezirksparteitages am 11. und 12 August in Oldenburg im Vordergrund. Hier werden die Delegierten vermutlich Dr. Wolf Weber zum neuen SPD-Bezirksvorsitzenden für Weser-Ems wählen.