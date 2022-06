Dies ist ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit von Evangelischem Krankenhaus und Krankenhaus St. Matthäus als Christliches Klinikum GmbH. Mit dieser neuen Situation ist für die Krankenpflegeschule die Ausnutzung der von der Bezirksregierung genehmigten 51 Ausbildungsplätze möglich geworden. Dementsprechend haben in diesem Jahr 17 junge Menschen aus dem Großraum Melle die Ausbildung aufgenommen. Damit wird auch der Bezug von neuen Räumlichkeiten am Evangelischen Krankenhaus für die Krankenpflegeschule notwendig. Er ist im Verlauf des ersten Halbjahres 2001 geplant.

Auch in den zurückliegenden Jahren war die Ausbildung zur Krankenschwester/ zum Krankenpfleger im Evangelischen Krankenhaus durch eine hohe Qualität gekennzeichnet, die auch durch intensive Anleitungen in der Praxis deutlich wurde. Jetzt kann die Ausbildung durch die medizinischen Fachgebiete im Krankenhaus St. Matthäus noch differenzierter und effizienter erfolgen. Dies wird besonders von dem Lehrerteam der Krankenpflegeschule begrüßt, das durch intensive Vorbesprechungen mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen aus dem Krankenhaus St. Matthäus den Schülereinsatz dort vorbereitet hat. Dort wird in Kooperation mit Osnabrücker Krankenpflegeschulen seit zehn Jahren praktische Krankenpflegeausbildung betrieben.

Deutlich wurde die neue, breitere Basis der Krankenpflegeausbildung in Melle auch auf der traditionellen Begrüßungsveranstaltung im Evangelischen Krankenhaus. Schwester Oberin Marcellis Rickel begrüßte als Pflegedienstleitung des Krankenhauses St. Matthäus die neuen Krankenpflegeschülerinnen und -schüler ebenso herzlich wie Reinhard Hoffmann von der Geschäftsführung und Helga Klemann als stellvertretende Pflegedienstleitung des Evangelischen Krankenhauses. Pastor Makarowski wünschte den Berufseinsteigern unter anderem: "Sensibilität im menschlichen Miteinander, Erfahrungen, die das Verständnis für die Patienten stärken, aber auch Hilfsbereitschaft gegenüber den Patienten und untereinander." Wichtige Werte, die gerade in einem Beruf, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht, von Bedeutung sind.

Im November werden die ersten praktischen Einsätze in beiden Standortkrankenhäusern des Christlichen Klinikums Melle erfolgen. Im Laufe der Ausbildung muss dabei die Pflege in allen medizinischen Fachbereichen der beiden Krankenhäuser "erarbeitet" werden. Dies sind vor allem die Innere Medizin, die Chirurgie inklusive der Orthopädie sowie die Gynäkologie/Geburtshilfe. Aber auch in anderen Fachbereichen des Christlichen Klinikums Melle sollen zumindest kurze Einsätze erfolgen, damit ein umfassendes Bild über den Beruf der Krankenschwester/des Krankenpflegers vermittelt werden kann. Ebenso müssen die Krankenpflegeschülerinnen und -schüler in den Bereichen der ambulanten Krankenpflege sowie der pychiatrischen Krankenpflege praktisch ausgebildet werden. Hier erfolgt die praktische Ausbildung in Kooperation mit anderen Institutionen.