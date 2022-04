An der Osternacht nahm auch Luka teil, der von diesem Abend in der Schule erfuhr. Seine Mutter Nina Grunert berichtete: '"'In diesem Alter läuft bei Luka nicht so viel im Bezug auf Kirche. Als er davon in der Schule erfuhr, war er sofort Feuer und Flamme, da er mit seinen Klassenkameraden daran teilnehmen wollte. Hier ergibt sich auch die Gelegenheit, weitere Kinder seines Alters kennen zu lernen.'"' Luka konnte dem nur zustimmen.

Die vier ehrenamtlichen Betreuerinnen, Evelyn Kolfen, Stefanie Unterderweide, sowie Grit und Julia Beimdiek begleiteten die Aktionen der Kinder. Am Ostersonntag standen die Kinder in aller Früh auf und gingen um sechs Uhr in die Kirche zum Gottesdienst. Die Kirche war noch dunkel und wurde durch die Kerzen der Besucher, die das Licht weitergaben, erleuchtet. Grit Beimdiek versicherte: '"'Für die Kinder ist es ein tolles Erlebnis, wenn sie sehen, wie die Kirche erhellt wird. Vor allem der meditative Aspekt während der Andacht bietet den Kindern eine Möglichkeit, ihre Sorgen und Ängste zu verarbeiten.'"' Im Anschluss gab es ein gemeinsames Frühstück mit den Eltern, für das am Vorabend mit den Kindern noch Brötchen gebacken wurde, bevor es zum Osterfest nach Hause ging.