Zum 40. Jahrestag der Unterzeichnung des gemeinsamen Freundschaftsvertrages finden in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen in allen drei Städten statt. Höhepunkt wird ein Festakt am 8. Mai in Osnabrück sein. An diesem Tag soll die Städtepartnerschaft erneut besiegelt werden. Eine Delegation aus Frankreich und den Niederlanden wird im Friedenssaal gemeinsam mit den Osnabrückern die Urkunde unterzeichnen. Bereits vom 5. bis 7. Mai findet eine internationale Jugendkonferenz zum Thema '"'Umweltbildung am Beispiel Boden'"' statt, an der französische, niederländische und deutsche Jugendliche teilnehmen.

Am 8. Mai wird die Ausstellung '"'Katzen der Welt'"' im Museum am Schölerberg eröffnet. Die Exponate, die das Verhalten, die Biologie und die Entwicklung der Wildkatzen dokumentieren, sind eine Leihgabe aus Angers. Am 15. Mai führen die Musik- und Kunstschule Osnabrück und das Meteorenorkest Haarlem ein gemeinsames Konzert auf. Anfang Juni sind außerdem aus beiden Nationen Gäste da, um sich beim Deutschen Jugendhilfetag umzusehen. Es sind Workshops und Vorträge geplant. Bürgerreisen in die Partnerstädte runden das Programm ab. Auch in Angers und Haarlem sind Besuche aus Deutschland und zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Osnabrück unterhält insgesamt zehn Partnerschaften und Freundschaften zu Städten in Europa. Derzeit ist die Stadt auf der Suche nach einer Partnerschaft mit einer Stadt, deren Land am 1. Mai der Europäischen Union beitritt. Man habe Polen ins Auge gefasst, verriet Fip. Und was ist mit den anderen osteuropäischen Ländern? '"'Ich glaube nicht, dass das viel mehr wird'"', räumte Fip ein. Die Stadt nehme die Partnerschaften sehr ernst, und man müsse immer im Auge behalten, wie viel man leisten könne. '"'Es hat keinen Zweck, die Partnerschaft nur auf dem Papier zu machen'"', erklärte Fip.