Die Verleihung der Auszeichnung „Europaschule“ an das Gymnasium zu Beginn dieses Schuljahres war der zweite Baustein. In einer Projektwoche von Montag bis Freitag zum Thema „Das Greselius-Gymnasium in Europa“ wurde nun der dritte Baustein hinzufügt. Am Freitagabend kam es nun zum Schulterschluss zwischen Projekten und den Jubiläumsfeierlichkeiten.

„Musik und mehr“ lautete das Motto einer unterhaltsamen Präsentation verschiedener Arbeitsgemeinschaften zum 40. Geburtstag in der Aula der Schule.

Was sich durch gemeinsames Üben in der Schule innerhalb eines Jahres erreichen lässt, konnte bei der Bläserklassen-AG der sechsten Klasse eindrucksvoll erlebt werden. Keines der Kinder hatte zuvor das Instrument in der Hand gehabt, mit dem es jetzt auf der Bühne stand. Auch gab es keinen Privatunterricht neben der Schule. Ein Jahr gemeinsames Spielen für anderthalb Stunden pro Woche unter der Leitung von Peter Stückemann waren ausreichend, um dem Publikum drei Titel präsentieren zu können.

Gedichte von Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, aber in Deutschland leben und auf Deutsch dichten, lieferten den Stoff für eine Projektarbeit, deren Ergebnisse in drei Akten aufgeführt wurden. „Zwischen den Kulturen“ bewegten sich die Protagonisten auf der Schulbühne bei der Bewältigung der Probleme und Hoffnungen, die durch Sprachlosigkeit, einem Leben in zwei Welten und dem Ringen um Frieden zwischen den Völkern entstehen.

Jazzdance und Chorgesang rundeten den ersten Teil der Aufführungen ab, bevor nach der Pause die Greselius-Big-Band den zweiten Teil des Abends übernahm. Eine Big Band in Höchstform begeisterte das Publikum und spielte sich in die Herzen der Zuhörer. Minutenlanger Applaus erhielt dabei der „Europa-Song“ bei seiner Premiere, den Bandleiter Kai Lünnemann komponiert und arrangiert hatte.