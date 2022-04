Eine Menge Investitionen stehen an: Die Gemeinde hat in diesem Jahr viel vor. Sie kauft das Volksbankgebäude und richtet darin ihr neues Rathaus ein. Rund eine Million Euro kostet das. Aus dem Verkauf des bisherigen Rathauses nimmt sie laut Haushaltsplan fast 200000 Euro ein. Investieren möchte sie auch in den Straßenbau: 220000 Euro sind für einen möglichen Ausbau der Laerschen Straße einkalkuliert - wobei Zuschüsse in Höhe von 110000 Euro fließen könnten. Kosten verursacht die Erschließung der beiden neuen Baugebiete: Dorenberg II 210000 Euro, Schwege 60000 Euro. Auch im Hallenbad stehen Investitionen an: Die Sanierung des Dachs kostet 105000 Euro.