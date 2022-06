Ihre Schularbeiten gemacht hat die Gemeinde auch für zwei andere wichtige Projekte, betont das Trio. Die Pläne für eine Straßenverbindung von der Kattenbollsiedlung zur Bundesstraße stehen. Dieser Zubringer könnte den innerörtlichen Verkehr enorm entlasten. Doch so ein Projekt aus eigener Kraft zu stemmen, dazu fehlt Ankum wie den meisten Gemeinden heutzutage die Finanzkraft. Also heißt es warten, bis der Förderantrag bedient wird.

Kaum Einfluss hat die Gemeinde auf die Pläne für die Kreuzung an der Loxtener Straße. Hier wünscht sich Ankum ebenfalls einen Kreisverkehr. Auch das Straßenbauamt sieht laut Gemeinde Handlungsbedarf. Ob es allerdings der teure Kreisel werden wird oder die preisgünstigere Ampelanlage, ist noch offen.

Unter solchen Umständen freut man sich auch über nicht ganz so spektakuläre Verbesserungen: Rechtzeitig zum Schützenfest hat die Gemeinde den Spazierweg am Ankumer See entlang neu gepflastert. Auch die Treppe, die vom See hinauf zum Schützengelände auf dem Brunning führt, ließ sie erneuern.