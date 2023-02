Sechseinhalb Stunden Busfahrt hatte die Equipe des VfL in den Knochen, als sie vor dem Solar-Parkhotel im idyllischen Dresden-Freital vorfuhr. Nach 60-minütiger Bettruhe bat Wollitz seinen 16-köpfigen Kader zum leichten Abschlusstraining, das durchweg aus Laufübungen bestand. Wenn der Ball heute um 14 Uhr im vermutlich mit 20000 Zuschauern prall gefüllten Rudolf-Harbig-Stadion ins Spiel kommt, erwartet Wollitz ein hoch konzentriert und selbstbewusst auftretendes Lila-Weiß-Team.

'"'Unsere Ausgangsposition ist gut. Ich erwarte aber von jedem einzelnen Spieler, dass er zeigt, diese verbessern zu wollen'"', sagte der Trainer und fügte an: '"'Wir haben noch nicht wieder die Qualität erreicht, die wir zwischenzeitlich in der Hinrunde hatten, als wir 90 Minuten ein Spiel diktieren konnten. Gerade in einem solchen Spiel wie hier in Dresden kann die Mannschaft aber ein Zeichen setzen. Um eine Spitzenteam zu bleiben, müssen wir auch auswärts mal ein Spitzenteam schlagen. So wie es in der Bundesliga Schalke bei Werder vorgemacht hat.'"'

Verständlich, dass die Dresdner diese Pläne durchkreuzen wollen. Trotz der nach wie vor guten Ausgangsposition verstehen die Dynamos - nicht zuletzt angeheizt durch die vier vor Ort konkurrierenden Tageszeitungen - die Partie gegen den VfL als eine Art Schicksalsspiel. Nach der 0:3-Pleite in Ahlen wurde Trainer Norbert Meier unter der Woche vom Vorstand zum Rapport bestellt. Überdies musste die Mannschaft die enttäuschten Fans beschwichtigen, und Hauptgeschäftsführer Volkmar Köster kündigte vor einem Gespräch mit dem Team an: '"'Da werde ich einmal kräftig die Alarmglocken läuten.'"'

Ein Aktionismus, der den Fußballern aus Osnabrück dann recht sein wird, wenn sie in der sicherlich hitzigen Atmosphäre der traditionsreichen Arena mit kühlem Kopf und heißem Herzen agieren. Ob sie dabei im offensiven 4-4-3-System (mit Daniel Chitsulo als dritter Spitze) oder eher im defensiveren 4-4-2 (dann mit Daniel Cartus auf der rechten MIttelfeldseite) agieren, ließ Wollitz gestern Abend noch offen. Auf der letzten Besprechung um 12 Uhr am heutigen Samstag will er die Katze aus dem Sack lassen.