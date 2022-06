Mitglieder des Stiftungskuratoriums hatten sich neben zwei Osnabrücker Einrichtungen für die Förderung der Tafel und des Hospizvereins in Melle entschieden. Kuratoriumsvorsitzender Konrad Brockmann überreichte je 2000 Euro an Sigrid Janauschek (Hospiz) und Hannelore Tommek (Tafel). Er dankte den beiden Frauen für ihr ehrenamtliches Engagement und erinnerte an seine Tante Anna. Die habe sich zu ihren Lebzeiten zur Gründung einer Stiftung entschlossen, um auf Dauer mit dem angelegten Kapital von 450000 Euro Gutes tun zu können. "Es handelt sich also nicht um mein Geld, sondern um das Geld meiner Lieblingstante", so Brockmann.