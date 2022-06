"Haben Sie schon gehört? Es heißt ja, die Deutschen sterben aus", sagte der Comedian. "Nein! Das stimmt so nicht! Die schlauen Deutschen sterben aus. Die Bekloppten vermehren sich weiter wie verrückt!", meinte er und erntete dafür zustimmendes Kopfnicken. "Die Deutschen werden also immer älter", fuhr er fort. Und selbstbewusst seien Deutschlands Großmütter geworden. Wenn heutzutage hinter ihnen an der Kasse jemand mit den Worten: "Oma, wie lange noch? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit" drängelt, dann antwortet die nach Kleingeld suchende Oma gelassen: "Pech, ich schon!"

Auch Benjamin Eisenberg, der zweite Akteur des Abends nahm den "übersichtlichen Andrang" gelassen. "Es ist schon schwierig, mit zwölf Leuten zu arbeiten", spielte er auf die Anzahl der Gäste an, "wenn aber diese wenigen auch noch abgelenkt sind, weil sie zahlen müssen..." ließ er den Satz lachend unvollendet.

Er bot dem Publikum einen VHS-Schnellkurs "Wie parodiere ich Angela Merkel" mit anschließendem schriftlichen Leistungsnachweis. Eisenberg imitierte eindrucksvoll Mimik und Motorik der Kanzlerin und traf auch ihre Stimmlage noch nahezu perfekt.

Der Dritte im Comedy-Mix, Keirut Wenzel, begrüßte erst einmal ungezwungen jeden einzelnen Gast per Hand. Aus seinem aktuellen Programm "perfekt verplant" erzählte er von seiner Zeit in der Tanzschule, an die er sich eigentlich gar nicht erinnern möchte. "Überall Spiegel; was ich sah, war nicht schön. Ich sah mich." Und jede Tanzschule habe ja eine Discokugel: "Unsere hieß Bärbel", beschrieb er seine mit Pailletten behängte Mitschülerin nach einer Kunstpause. Das Highlight der Tanzschule war aber der Abschlussball. Seine Tanzpartnerin, die Steffi, bekam übrigens nicht, wie alle anderen, ein hübsches Blumengebinde. "Das war teuer! Aber auf dem Weg zum Abschlussball kam ich an einem Friedhof vorbei. Alle anderen hatten Blumen... Steffi hatte einen Kranz, auf dem stand: Wir werden dich nie vergessen. Und so blieb auch der Ball für uns alle unvergessen."