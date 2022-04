'"'Geiz war geil'"', sah Möller in seinem Referat das Ende der Billig-Ära gekommen. Der zweithöchste Repräsentant der deutschen Bauern hat deutliche Anzeichen ausgemacht, dass die Verbraucher beim Lebensmitteleinkauf mehr Qualität und Sicherheit wollen. Bei einem Exportvolumen von 40 Milliarden Euro im vergangenen Jahr habe die Landwirtschaft ein neues Rekordniveau erreicht. Auch wenn die guten Entwicklungen noch nicht in den Geldbeuteln der Agrar-Unternehmer angekommen seien, herrsche spürbare Zuversicht auf den Höfen.

'"'Der Weg heraus aus der staatlichen Einflusssphäre hatte in den meisten Fällen günstige Auswirkungen'"', warb Möller für noch mehr Mut zum freien Markt. Die Standards müssten dann aber auch auf EU- und WTO-Ebene vergleichbar sein, wies er auf oftmals höhere Anforderungen und damit Wettbewerbsnachteile für die deutsche Landwirtschaft hin. Unter anderem nannte er als Beispiel die Agrardiesel-Besteuerung in Deutschland von 45 Cent, die in Frankreich und anderen Ländern bei fast null Cent liege.

Auch bei hygienischen, sozialen, ökologischen und arbeitsrechtlichen Regelungen sowie beim Tierschutz gälten für den deutschen Landwirt meist höhere Anforderungen, erläuterte der Redner. Die höheren Standards könne der Verbraucher den Produkten aber nur schwer ansehen.

'"'Energie frisst Nahrung'"', warnte Möllers vor übertriebener staatlicher Förderung von Energiepflanzen für Biogasanlagen und Kraftstoffe. Durch diese marktwidrige Steuerung entstehe eine neue Abhängigkeit von Lebensmitteln aus dem Ausland. '"'Ich habe lieber kalte Füße und bin satt, als hungrig in einer warmen Stube zu sitzen'"', meinte er scherzhaft. Wie zuvor schon der niedersächsische Landvolkvize Arendt Meyer zu Wehdel ging er kritisch auf die geplante Erbschaftssteueränderung ein. Auch bei verpachteten Höfen dürfe der nachhaltige Erhalt von Familienbesitz über Generationen nicht unmöglich gemacht werden.

Über die Zusagen der Landeshilfen für die vom Orkan geschädigten Waldbesitzer freute sich Ludwig Hackelberg vom Forstamt Osnabrück. '"'Zwei geeignete Standorte für Nasslagerplätze, die den Borkenkäferbefall des eingelagerten Bruchholzes eindämmen, haben wir bereits gefunden'"', informierte der Forstoberrat. Angesichts des vergrößerten Holzangebotes prognostizierte er allerdings spürbare Preisabschläge.