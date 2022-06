Fatmire Bajramaj (l) und Simone Laudehr klatschen sich nach dem Sieg gegen Rumänien ab. FOTO: Robert Ghement Vermischtes Geisterspiel in Rumänien - Vorfreude auf St. Pauli 23.10.2011, 12:40 Uhr

Nach der pompösen Heim-WM hat die deutschen Fußball-Frauen der graue Alltag wieder. In der EM-Qualifikation in Rumänien bestritten sie ein Geisterspiel vor ungefähr 100 Zuschauern - und passten sich mit ihrer Leistung bei dem 3:0 (1:0)-Arbeitssieg der tristen Kulisse an.